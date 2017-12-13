Пойманная банда в полицейской форме ранее отобрала у бизнесмена ювелирных украшений на 15 миллионов

Задержанная в Запорожской области вооруженная группа грабителей ранее в Житомирской области совершила разбойное нападение на предпринимателя и похитила ювелирные изделия на 15 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в «Facebook».

19 ноября примерно в 19:00 грабители на автодороге «Житомир – Могилев-Подольск» в поселке Гришковцы, двигаясь на двух автомобилях, блокировали машину, в которой двое предпринимателей возвращались с выставки ювелирных изделий. Разбойники применили автоматическое оружие и ранили в бедро одного из бизнесменов, который пытался сопротивляться.

В результате разбойного нападения они отобрали ювелирные изделия из золота общим весом около 30 кг и стоимостью более 15 миллионов гривен, нарезной карабин марки «Форт 202» и автомобиль марки «Volkswagen Tiguan». По данным прокуратуры, к совершению преступления причастны жители Одесской области (ранее сообщалось, что задержанные приехали с оккупированных территорий Донбасса).

В итоге банду задержал спецназ непосредственно перед совершением другого преступления на территории Запорожской области – всего задержаны 7 человек с оружием, боеприпасами, двое из которых одеты в форму сотрудников полиции.

Стоит напомнить, что в последнее время в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной форме распознавательные знаки Нацполиции. Похожее разбойное нападение на ювелирный магазин произошло 29 августа в Вознесенске.

Также 9 сентября во время визита Порошенко и Гройсмана в Винницу вооруженные автоматами и в балаклавах мужчины ограбили три ювелирных магазина, а в Кривом Роге подобный инцидент произошел 31 июля. Во всех случаях преступники передвигались на черном автомобиле «BMW Х5».

8 сентября в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время, пока охрана спала.

Также 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5».

Напомним, 4 декабря в Николаеве неизвестные в форме полиции ограбили ювелирный магазин и устроили стрельбу на Центральном рынке.