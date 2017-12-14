«Бросилась догонять и звать на помощь», – женщина вовремя заметила «щипача» в «маршуртке» и его задержала полиция

В Николаеве в среду, 13 декабря, женщина вовремя заметила, как у нее украли кошелек в салоне маршрутного такси, и попыталась догнать вора – это увидели сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

40-летняя женщина около 17:40 возвращалась домой в наполненной пассажирами «маршрутке» и почувствовала, что кто-то роется в ее сумке. Оглянувшись, она увидела, что сумка открыта и исчез кошелек, а неизвестный мужчина пытается быстро выйти из салона общественного транспорта.

«Потерпевшая попыталась остановить мужчину, но тот начал убегать. Не растерявшись, женщина бросилась его догонять и звать на помощь», – говорится в сообщении.

В этот же момент возле места происшествия находились сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские сразу отреагировали на крики о помощи и догнали вора. Во время побега он успел выбросить похищенный кошелек.

Правоохранители доставили 47-летнего задержанного в Центральный отдел полиции. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Также полицейские будут проверять его причастность к совершению аналогичных преступлений.

В полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»), которая предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до четырех лет, и проводится расследование.

Напомним, в Николаеве неравнодушные прохожие задержали грабителя, который напал на пенсионерку.