Апелляционный суд оставил в СИЗО трех участников разбойного нападения на рынок в Николаеве

Апелляционный суд в Николаевской области 13 декабря отказал в удовлетворении жалобы адвокатов трех участников разбойного нападения на админздание «вещевого» рынка «Колос», которых ранее арестовал Ленинский райсуд Николаева.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отметим, что в суде назвали также имена всех подозреваемых в совершении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбой, направленный на завладение имуществом в больших или особенно больших размерах. или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжелых телесных повреждений.

«Органами досудебного расследования Новиков С.А., Таранец В.А., Чеботарь А.В., Юрескул Ю.В., Смашный Д.Б., Петренко Р.П., Частоколяний Р.В., Адаменко Р.С. , Бурлаченко А.С., Мартынюк В.Ю., Школьный С.И., Пелевин И.М., Николаенко Д.Ю., Литвинюк Ю.В., Сухомлин М.С., Кузьменко Е.А. подозреваются в том, что 7 декабря 2017 около 07.15 ч., имея умысел на завладение чужим имуществом, по предварительному сговору, прибыв на автомобилях к административному здании на территории рынка «Колос» по ул. Строителей, 3-а в г. Николаеве, с применением оружия, совершили нападение на охранников ФОП «Вельган А.П.» и завладели деньгами в сумме 302 473 гривен», – говорится в сообщении.

В апелляционной инстанции уточнили, что на данный момент рассмотрели три жалобы адвокатов Башук, Корец, Титаренко, которые соответственно представляют интересы подозреваемых Новикова (уроженца Киева, 1988 года рождения, Пелевина (уроженец Бердичева Житомирской области, 1994 года рождения)и Петренко (уроженец Корсунь-Шевченковского Черкасской области, 1983 года рождения).

Коллегия судей оставила в силе решения Ленинского райсуда и избранную меру пресечения в виде содержания под стражей. Определяни суда апелляционной инстанции вступили в законную силу и обжалованию в кассационном порядке не подлежат.

Отметим, что относительно других апелляционных жалоб подозреваемых на избранную им меру пресечения не сообщается.

Напомним, что один из подозреваемых в нападении на здание рынка рассказал, что ему за первый день работы обещали заплатить 100$ и по 50 за следующие.