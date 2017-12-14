В Николаеве суд оправдал боевика «ДНР» в налаживании поставок оружия – из тюрьмы выйдет через три года

Ленинский районный суд Николаева приговорил к восьми годам заключения местного жителя за участие в террористической группировке «Оплот» на подконтрольной боевикам территории Донецкой области. При этом согласно «закону Савченко», 4 года и 10 месяцев ему засчитали в качестве отбытого срока.

Об этом говорится в соответствующем определении суда.

Напомним, ранее сообщалось о том, как 22 апреля 2015 года в Николаеве задержали 34-летнего боевика, которого, по информации контрразведки Службы безопасности Украины, главари террористической «ДНР» направили в Николаев с задачей наладить незаконные поставки оружия.

Во время обыска в его доме изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, гранаты, большое количество патронов к автоматическому оружию и крупнокалиберного пулемета, 12 единиц холодного оружия, специальную литературу по огневой и боевой подготовке, военную амуницию.

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В итоге ему инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными веществами») и статьей 258 («Создание террористической группировки, участие в ней, материальное или организационное содействие ее деятельности») Уголовного кодекса Украины. Вину в содеянном он не признавал.

Суд же, исследовав предоставленные доказательства, посчитал, что вина его доказана лишь в том, что он состоял в террористической группировке. В части же ведения переговоров о поставках в Николаевской области боевых припасов подсудимый был оправдан. Так же, как и в приобретении, ношении и хранении боеприпасов и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.