Украинские пограничники поймали молдавского проводника на контрабанде – у него изъяли шубы и красную икру

Украинские пограничники Могилев-Подольского отряда предотвратили попытку контрабанды в поезде поезда «Москва-Кишинев».

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Во время осмотра поезда пограничники обнаружили скрытые в одном из вагонов 10 килограммов красной икры и 11 меховых изделий – 7 шуб, два жилета и два кардигана. Тайник, в котором находился ценный товар, принадлежал 37-летнему проводнику поезда. Шубы и икру спрятали в межпотолочном пространстве вагона рядом с емкостью для воды, сейчас груз изъят.

Напомним, ранее сообщалось, что двое украинцев пытались с помощью дрона доставить контрабандные сигареты в Польшу.