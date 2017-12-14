Ночью в Николаеве грабитель ударил женщину шокером и отобрал у нее сумку

В Николаеве патрульные по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Около 4:00 экипаж патрульной полиции получил вызов «Разбой». Женщина сообщила, что на улице Озерной неизвестный мужчина применил к ней электрошокер и отобрал сумку, в которой находились косметичка и два мобильных телефона. Посадив пострадавшую в служебный автомобиль, патрульные начали отрабатывать прилегающую территорию. Вскоре они увидели, что неизвестный, увидев автомобиль полиции, резко изменил направление движения и начал убегать.

«Догнав мужчину, полицейские заметили, что он подпадает под ориентировку, а впоследствии и пострадавшая прямо указала на него, как на своего обидчика. После проведения проверки патрульные обнаружили у 28-летнего задержанного фонарик с функцией электрошокера. Тщательно осмотрев прилегающую территорию, патрульные обнаружили на детской площадке в траве мобильные телефоны женщины», - сообщили патрульные.

Напомним, что ранее николаевец заявил, что люди в полицейской форме отобрали у его дочери электрошокер.