Суд оштрафовал потерпевших, которые игнорируют заседания по разгону николаевского Майдана

События на николаевском Майдане 22 ноября 2013 года (фото: архив) Суд оштрафовал потерпевших в уголовном производстве о попытке разгона николаевского Майдана за неявку на заседание.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как известно, в этом производстве экс-начальника Николаевского городского управления милиции Олега Шевчука обвиняют в том, что в ночь на 23 ноября 2013 года он якобы отдал ряд незаконных приказов своим подчиненным милиционерам, направленных на препятствование проведению мирного митинга, что сопровождалось применением насилия.

21 апреля 2017 годя суд оправдал Олега Шевчука, но апелляционный суд вернул производство на новое рассмотрение.

В Центральном райсуде отмечают, что на заседании планировалось допросить потерпевших, но они повторно не появились для дачи показаний, несмотря на то, что их проинформировали о времени и месте судебного заседания.

Ввиду этого прокурор заявил ходатайство о наложении на потерпевших денежного взыскания в размере половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Обвиняемый и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства.

В итоге судья Светлана Гречаная поддержала ходатайство прокурора и оштрафовала потерпевших. Теперь они должны заплатить за неявку по 881 гривне.

По имеющейся у «Преступности.НЕТ» информации, суд оштрафовал двух потерпевших – «свободовцев» Демида Губского и Андрея Скорохода.

Напомним, в ночь с 22 на 23 ноября 2013 года сотрудники милиции пошли штурмом на несколько десятков участников мирной акции протеста и со второй попытки снесли палатки, установленные на площади ныне Соборной в рамках Евромайдана. При этом между правоохранителями и митингующими завязалась драка, в которой пострадало три человека.