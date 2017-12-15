Суд отправил на три года в тюрьму и лишил половины имущества николаевского участкового, который варил и продавал амфетамин

В Николаеве суд приговорил к трем годам лишения свободы и конфисковал половину имущества участкового офицера полиции, который будучи на должности занимался изготовлением и продажей амфетамина.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

Как известно, старшего лейтенанта Заводского отдела полиции задержали после сбыта очередной партии амфетамина в марте этого года. Его поместили под стражу и уволили с занимаемой должности. До этого полицейский 9 лет проработал в органах внутренних дел. Изготавливал наркотик участковый у себя в частном доме в селе Себино.

В приговоре указано, что участковый также сам регулярно употреблял амфетамин. В ходе выполнения своих должностных обязанностей он познакомился с наркозависимой, которая также раньше занималась сбытом наркотических средств, и предложил ей сотрудничество – перепродажу изготовленного им амфетамина.

Женщин отказалась от предложения торговать, но следствие установило, что участковый трижды продавал ей амфетамин. За это он получил от 1 тысячи 250 до 6 тысяч гривне в зависимости от объема продажи.

Кроме того, старший лейтенант купил огнестрельное оружие, переделанное из стартового пистолета турецкого производства. Полицейский носил оружие с собой без соответствующего на то разрешения.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал предъявленное ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и частью 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами») Уголовного кодекса Украины. Он также не оспаривал полученные в ходе досудебного следствия обстоятельства.

Отметим, что согласно определению суда от 16 мая прокуратура и обвиняемый заключили договор о признании виновности. Согласно этому договору, пойманный на наркоторговле полицейский должен был получить окончательное наказание в виде трех лет условно без конфискации имущества. Но судья тогда отказал в удовлетворении сделки между гособвинением и обвиняемым.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений. Также суд избрал ему окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с конфискацией половин принадлежащего ему имущества. Кроме того суд лишил его специального звания - лейтенант полиции.

Напомним, на Житомирщине экс-полицейский, руководивший борьбой с наркопреступностью, организовал наркобизнес.