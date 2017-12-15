Полицейские изъяли у жителя Витовского района канабис на сумму около 30 тысяч гривен

В одном из сел Витовского района полицейские изъяли у местного жителя канабис, который он хранил у себя дома.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, сотрудникам управления противодействия наркотикам ГУНП в Николаевской области пришла информация, что житель одного из сел Витовского района хранит наркотики по месту жительства. Получив разрешение суда, полицейские провели санкционированный обыск в домовладении злоумышленника и изъяли наркотические средства. На чердаке дома 40-летнего мужчины, полицейские обнаружили ящик с листьями конопли, а в самом помещении нашли стеклянную банку, которая была наполнена уже готовым для употребления канабисом.

По словам мужчины, наркотик он хранил и выращивал исключительно для собственного употребления.

«Изъятое направлено на экспертизу. Следственным подразделением начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»)», – говорится в сообщении.

На данный момент ожидаются выводы специалистов, после чего будет решаться вопрос относительно привлечения злоумышленника к ответственности. Продолжается следствие.

Напомним, что в Баштанском районе Николаевщины полицейские нашли у местного жителя 1,7 килограмма каннабиса.