Задержанная в Запорожской области банда в полицейской форме не имеет отношения к грабежам на Николаевщине

Задержанная в Запорожской области организованная преступная группа в полицейской форме, по имеющимся данным, не причастна к преступлениям на территории Николаевской области.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что ранее в Запорожье задержали банду, совершавшую разбойные нападения в форме полицейских. Эта задержанная в Запорожье вооруженная группа грабителей ранее в Житомирской области совершила разбойное нападение на предпринимателя и похитила ювелирные изделия на 15 миллионов гривен.

Стоит напомнить, что в последнее время в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной форме распознавательные знаки Нацполиции. Похожее разбойное нападение на ювелирный магазин произошло 29 августа в Вознесенске.

Также 9 сентября во время визита Порошенко и Гройсмана в Винницу вооруженные автоматами и в балаклавах мужчины ограбили три ювелирных магазина, а в Кривом Роге подобный инцидент произошел 31 июля. Во всех случаях преступники передвигались на черном автомобиле «BMW Х5». 8 сентября в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время, пока охрана спала.

Также 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5». Напомним, 4 декабря в Николаеве неизвестные в форме полиции ограбили ювелирный магазин и устроили стрельбу на Центральном рынке.