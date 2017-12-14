В Николаеве отметили лучших работодателей области

В Николаеве в четверг, 14 декабря, состоялся областной Форум работодателей «Грани сотрудничества в контексте новейших изменений», во время которого отметили лучших работодателей Николаевщины.

Мероприятие инициировано Николаевской областной службой занятости с целью усиления социального диалога в сфере занятости, содействие формированию конкурентоспособного рынка труда и развития социально ответственного бизнеса, передает пресс-служба этого ведомства.

Лучшими работодателями признано предприятия Николаевской области, которые стабильно работают, привлекают инвестиции в регион, обеспечивают качественной продукцией не только отечественный, но и зарубежный рынок товаров и услуг, способствующих занятости населения Николаевщины. Кроме работодателей в Форуме приняли участие представители райгосадминистраций, районных и городских советов, учебных заведений, руководители объединенных территориальных общин и социальные партнеры.

Во время Форума памятными знаками работодателей области отметили первый заместитель председателя облгосадминистрации Вячеслав Бонь, председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко, директор областного центра занятости Дмитрий Оборонько, председатель областной организации работодателей «Промышленники и предприниматели Николаевщины» Александр Шпиль, заместитель председателя областного совета профсоюзов Любовь Онищенко.

Среди более 40 награжденных работодателей такие наиболее рыночнообразующие предприятия, как ООО СП «Нибулон», ФХ «Органик Системс», ФХ «Владам», ООО «Морской специализированный порт «Ника Тера», ООО «Агрофирма «Лиманский», ОАО «Первомайский молочноконсервный завод », а также предприятия малого и среднего бизнеса и физические лица-предприниматели.

Государственную награду и почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» присвоено председателю общества «Малиновка» Новоодесского района Александру Базилюку и голове фермерского хозяйства «Нива» Снигиревского района Александру Ермолаеву.

Приветствуя форумчан, Вячеслав Бонь отметил:

Вячеслав Бонь «Передаю поздравления от председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченка. Спасибо представителям Службы занятости Николаевской области. Именно вы решаете вопросы трудоустройства временно неработающих граждан. Даже, если людям не хватает определенных знаний или навыков, вы прилагаете максимум усилий, чтобы они смогли их получить. Вы помогаете работодателям закрывать вакантные рабочие места, получить необходимых специалистов, которые впоследствии обеспечат стабильную работу возглавляемых ими предприятий».

Виктория Москаленко «Сегодня действительно важное мероприятие. Ведь мы знаем, что экономика Украины строится на создании новых рабочих мест, уплате налогов работодателями. В течение последних трех последних лет мы вместе с вами наблюдаем положительные сдвиги в этой сфере. Хочу поблагодарить всех без исключения руководителей предприятий-работодателей. Отдельные слова благодарности хочу сказать сегодня в адрес Службы занятости Николаевской области. Благодаря вам совместно с органами власти и местного самоуправления организовываются оплачиваемые общественные работы, обучают новым профессиям, переобучают и повышают квалификацию, осуществляется помощь временно перемещенным лицам, которые волей судьбы и военных действий на Востоке государства, оказались в нашем регионе, найти свое дело и стать успешными людьми», - отметила председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко

В свою очередь руководитель областной службы занятости поблагодарил работодателям за доверие к службе занятости как надежного партнера в решении кадровых вопросов.