В Одессе суды начали освобождать из-под стражи фигурантов дел о сепаратизме

В Одессе районные суды начали отменять меру пресечения в виде содержания под стражей для фигурантов резонансных дел о трагедии 2 мая и создании так называемой «Одесской народной республики».

Об этом сообщает местное издание Думская.

Приморский райсуд отпустил из СИЗО гражданина РФ Евгения Мефедова, обвиняемого по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе (в части событий на Греческой площади). Эту информацию изданию подтвердил адвокат Мефедова. В последний раз 17 ноября суд продлил его арест еще на два месяца.

Кроме того, Малиновский райсуд Одессы отпустил четверых ветеранов войны в Афганистане, которых обвиняют в попытке создания так называемой "Одесской народной республики" и покушении на убийство народного депутата Алексея Гончаренко.

По словам источника Думской в правоохранительных органах, решения одесских судов связаны с подготовкой к обмену заложниками. Освобожденных сепаратистов должны обменять на украинских военнослужащих, которые попали в плен к боевикам «ДНР/ЛНР».

- Он будет произведен по формуле «все на все». Первый этап начался. Сегодня всех отправят в Харьков, а оттуда - на место обмена, - отметил источник.

Согласно неподтвержденной информации, не все одесские заключенные согласились на обмен. Так, второй фигурант дела 2 мая Сергей Долженков от обмена отказался.

Напомним, что 18 сентября горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. В начале ноября этого года появилась информация, что апелляцию на решение суда по «делу 2 мая» рассмотрят в Николаеве.