НАБУ поймало на взятке главу горсуда в Донецкой области

Правоохранители задержали председателя одного из городских судов Донецкой области по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

«14 декабря 2017 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с сотрудниками департамента защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили и задержали сразу после получения неправомерной выгоды председателя одного из городских судов Донецкой области», - сказано в сообщении.

Также правоохранители задержали адвоката, который в совершении правонарушения выполнял роль посредника.

По версии следствия, судья вместе с адвокатом получили неправомерную выгоду за вынесение решения о непривлечение физического лица к административной ответственности.

Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении. Сумма взятки не сообщается.

Напомним, в Полтаве НАБУ задержало судью на взятке в 100 тысяч гривен.