НАБУ поймало на взятке главу горсуда в Донецкой области

Правоохранители задержали председателя одного из городских судов Донецкой области по подозрению во взяточничестве.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
«14 декабря 2017 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с сотрудниками департамента защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили и задержали сразу после получения неправомерной выгоды председателя одного из городских судов Донецкой области», - сказано в сообщении.
Также правоохранители задержали адвоката, который в совершении правонарушения выполнял роль посредника.
По версии следствия, судья вместе с адвокатом получили неправомерную выгоду за вынесение решения о непривлечение физического лица к административной ответственности.
Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении. Сумма взятки не сообщается.
Напомним, в Полтаве НАБУ задержало судью на взятке в 100 тысяч гривен.