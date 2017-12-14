В Черкассах осудили родителей ребенка, который умер из-за опрокинутой чашки кофе

Супругов из Черкасс приговорили к четырем годам заключения с испытательным сроком в три года каждого из-за смерти их 10-месячного сына, который умер в результате полученных ожогов из-за опрокинутой на себя чашки кофе.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Так, приговором Сосновского районного суда города Черкассы мужчину и женщину признали виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 («Оставление без помощи ребенка, находившегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, повлекшее его смерть») УК Украины.

Как отмечается, установлено, что мать, находясь дома вместе с детьми, среди которых был и десятимесячный сын, наполнила кружку горячим кофе, которую поставила на тумбочке в комнате, и оставила ребенка без присмотра. Мальчик перекинул емкость, содержимое которой вылилось на тело. В результате пострадавший получил ожоги лица, шеи и туловища, которые относятся к категории тяжких телесных повреждений по признаку опасности для жизни.

Однако обнаружив термические ожоги на теле ребенка, родители не обратились за профессиональной помощью в учреждения здравоохранения и ограничились самостоятельной обработкой ран с ожогами мазью.

Указано, что только через 27 часов после происшествия, мать вызвала скорую помощь, после чего ребенок был доставлен в Черкасскую областную детскую больницу, однако ребенок во время транспортировки в медицинское учреждение умер.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти мальчика являются термические ожоги горячей жидкостью около 30% поверхности тела 2-3 степени.

За содеянное каждому из родителей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью 3 года. На сегодня приговор не вступил в силу в связи с продолжающимся сроком апелляционного обжалования.

Напомним, что в Кривом Роге погиб годовалый ребенок, выпав из окна многоэтажки.