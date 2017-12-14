В Ровно неизвестные сожгли «Mercedes» и подожгли особняк депутату горсовета

В ночь на 14 декабря неизвестные подожгли машину и особняк на улице Хлеборобов в Ровно.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В пожаре полностью сгорел автомобиль Mercedes-Benz GL 500 и одна из комнат в доме, где находился 40-летний мужчина. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Местные СМИ сообщают, что сгоревшее имущество принадлежит депутату Ровенского горсовета Александру Бабату. Мужчину подозревают в сокрытии гибели работника на стройке, пишет «ЧаРівне.інфо».

«По этому адресу проживает депутат горсовета Александр Бабат. Автомобиль такой марки фигурирует в уголовном производстве об исчезновении строителя Андрея Артвинского. Тело пропавшего без вести строителя нашли в лесном массиве возле села Александрия Ровенского района именно 14 декабря прошлого года. Мужчина работал на стройке на улице Киевской в Ровно. Депутату объявили о подозрении в сокрытии тяжкого преступления. Однако он свою вину отрицает», — пишет издание.

Напомним, что ранее в Николаеве трое неизвестных в масках Дедов Морозов напали на депутата Николаевского областного совета от «БПП «Солидарность» Федора Барну и жестоко избили его палками. Преступление до сих пор не раскрыто полицией.