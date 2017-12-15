В Николаеве из-за ремонта аварийного коллектора на день ограничат движение троллейбусов на двух маршрутах

В Николаеве в понедельник, 18 декабря, из ремонта самотечного коллектора ограничат движение троллейбусов №6 и №9.

Об этом сообщает пресс-служба ГКП «Николаевводоканал».

«С 10:00 до 17:00, из-за проведения аварийно-ремонтных работ на самотечном канализационном коллекторе по улице Большая Морская между улицей Московская и улицей Шнеерсона, будет прекращено движение троллейбусов на маршрутах № 6 и № 9, и ограничено движение транспорта. Просим прощения за временные неудобства», - говорится в сообщении.

Напомним, из-за жалоб жителей в Ингульском районе «Николаевводоканал» перенес колодцы с дороги на зеленую зону.