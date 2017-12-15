«Чисто за политику»: в Одессе отец убил сына из-за спора о Порошенко

В Одессе отец зарезал собственного сына во время пылкого спора о политической ситуации в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Так, 51-летний мужчина и его 28-летний сын праздновали день рождения. После того, как мужчины употребили спиртное, между ними возник спор о политике, который перерос в драку. Во время конфликта отец схватил кухонный нож и несколько раз ударил собственного сына.

«Даже не знаю, как оно случилось… Мы немножко поссорились, кто прав, кто не прав. Так получилось, что я был прав. Слово за слово… Все было связано с политическими проблемами в стране, что Порошенко не прав. Некоторые там проблемы… Начали с того, что принимают неправильные решения. Все связано с политическими проблемами в нашей стране. Чисто было за политику», – рассказал сам задержанный.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Кировоградской области женщину подозревают в убийстве 12-летней дочери.