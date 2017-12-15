В Херсонской области мужчина несколько дней держал на цепи сожительницу

На Херсонщине мужчину, который несколько дней продержал жену на цепи, взяли под стражу.

Об этом сообщает в пресс-служба Каховской местной прокуратуры.

Так, событие произошло в селе Новокамянка. По словам родственников потерпевшей, они не могли выйти с ней на связь. 39-летнюю женщину нашли дома и вызвали полицию.

Отмечается, что 42-летний мужчина из-за бытовой ссоры в течение нескольких дней с применением физического насилия продержал свою гражданскую жену на цепи в помещении ее же дома, без еды и возможности посещать туалет.

«Он держал ее на цепи, не кормил, не давал возможности посетить туалет, бил и угрожал убить. Она была совершенно обессиленная, когда мы пришли. Он таким образом вымогал у нее деньги», - рассказала корреспонденту УНН сестра пострадавшей.

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 («Незаконное лишение свободы») УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Николаеве полиция разоблачила псевдо-реабилитационный центр, где удерживали алко- и наркозависимых с применением к ним физического или психологического насилия.