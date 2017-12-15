На Черкасчине СБУ задержала агента спецслужб России

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали агента спецслужб Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

«Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области агента Службы внешней разведки Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Как отмечается, уроженец Самары (РФ) длительное время проживал на территории Черкасской области и получил украинское гражданство, мужчина был завербован Службой внешней разведки РФ еще в 1996 году.

«С началом российской агрессии кураторы поставили агенту задачу стать участником общественно-политических структур патриотического направления. Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник осуществлял подрывную деятельность в Киеве и Черкасском регионе. Полученную информацию агент передавал российским спецслужбам», - говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники СБУ задержали агента спецслужб РФ во время спецоперации. В ходе обыска дома у злоумышленника правоохранители обнаружили мобильные устройства с контактами кураторов и компьютерную технику с доказательствами передачи информации спецслужбам РФ.

В настоящее время ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Харькове СБУ задержала лидера российской диверсионной группы.