СБУ завела дело на НАБУ за разглашение гостайны при расследовании по заводу Порошенко

СБУ 13 декабря возбудила уголовное производство, чтобы выяснить, не было ли разглашения гостайны в полученном НАБУ доступе к документам завода «Кузница на Рыбацком».

Об этом свидетельствует постановление Шевченковского райсуда Киева от 5 декабря, текст которого содержится в Едином реестре судебных решений.

Из материалов постановления следует, что 13 ноября СБУ открыла дело в отношении решений Соломенского райсуда Киева о предоставлении разрешения НАБУ временного доступа к документам ОАО «Завод «Кузница на Рыбацком» в рамках расследования растраты госсредств при реализации проекта «Стена».

В решениях суда усматривается нарушение ч.2 ст.328 Уголовного Кодекса (разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия).

Производство открыто по заявлению председателя правления завода Валерия Шандры. Он утверждает, что в постановлениях следственных судей Соломенского суда содержится ссылка на предмет двух договоров, заключенных между заводом и военной частью 1498 в Киеве, приложения к которым содержат гриф «Секретно».

По данным СБУ, экспертная оценка показала, что сведения, приведенные в текстах указанных постановлений, подпадают под действие требований ст. 8 закона «О государственной тайне», статьи 1.4.7 Свода сведений, составляющих государственную тайну, и содержат информацию, составляющую государственную тайну с грифом «Секретно».

По версии НАБУ, Госпогранслужба с нарушениями закупила в 2015 году бронемашины «Тритон» у завода «Кузница на Рыбацком» (ранее «Ленинская кузница»), принадлежащем президенту Петру Порошенко и народному депутату Игорю Кононенко.

18 октября Соломенский районный суд Киева предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро временный доступ к документам «Кузницы на Рыбацком» в рамках дела о закупке бронемашин «Тритон» по завышенным ценам.

Напомним, НАБУ завела дело на Луценко по делу о незаконном обогащении, а в ГПУ в ответ завели дело на Сытника.