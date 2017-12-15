В Харькове СБУ задержала скандального соратника Медведчука

В пятницу, 15 декабря, сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя харьковской ячейки организации «Украинский выбор», экс-депутата Харьковского городского совет Андрея Лесика.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Лесика, сегодня утром его задержали сотрудники УСБУ в Харьковской области и отвезли в Киевский райсуд Харькова. Там состоится заседание по избранию ему меры пресечения.

По данным издания «Mediaport», Лесика задержали в селе Бондаровка Марковского района Луганской области в доме гражданской жены.

Лесик подтверждает эту информацию и заявляет, что в Луганской области «находился на лечении»:

«Официально заявляю, что был вынужден находится на лечении в Луганской области, после того, как перенес физические и психологические издевательства со стороны сотрудников СБУ 8.12.2017».

Напомним, на Черкасчине СБУ задержала агента спецслужб России.