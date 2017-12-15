«Кто-то в заднем проходе, кто-то в переднем», - нардеп Розенблат рассказал, где носит электронный браслет

Народный депутат Борислав Розенблат заявил, что носит электронный браслет «там, где все».
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Так, корреспондент спросил у народного депутата, носит ли тот электронный браслет.
- Да, ношу, - ответил депутат.
- А где вы носите?
- Там, где все. Кто-то в заднем проходе, кто-то в переднем проходе, - ответил Розенблат.
Розенблат является фигурантом так называемого «янтарного дела». В его действиях силовики видят признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму в 280 тысяч долларов. Розенблата подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента. Борислав Розенблат эти обвинения отвергает.
Розенблат розказав, де носить електронний браслет.— Схеми (@cxemu) 14 декабря 2017 г.
Вибачте...
PS: Хто ще ходить до АП і з якого приводу? Дивіться тут: https://t.co/xoqArbf0YG#Схеми pic.twitter.com/zsWJgMTFU6
Недавно суд отменил обязательства народного депутата Борислава Розенблата не выезжать за пределы Киева и Житомира. При этом суд продлил его обязательства носить электронный браслет до 11 февраля 2018 года.
Напомним, что ранее журналисты зафиксировали визиты фигурантов дел НАБУ Розенблата и Мартыненко в Администрацию Президента.