«Кто-то в заднем проходе, кто-то в переднем», - нардеп Розенблат рассказал, где носит электронный браслет

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 524 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(314)   

Народный депутат Борислав Розенблат заявил, что носит электронный браслет «там, где все».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Так, корреспондент спросил у народного депутата, носит ли тот электронный браслет.

- Да, ношу, - ответил депутат.

- А где вы носите?

- Там, где все. Кто-то в заднем проходе, кто-то в переднем проходе, - ответил Розенблат.

Розенблат является фигурантом так называемого «янтарного дела». В его действиях силовики видят признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму в 280 тысяч долларов. Розенблата подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента. Борислав Розенблат эти обвинения отвергает.

Недавно суд отменил обязательства народного депутата Борислава Розенблата не выезжать за пределы Киева и Житомира. При этом суд продлил его обязательства носить электронный браслет до 11 февраля 2018 года.

Напомним, что ранее журналисты зафиксировали визиты фигурантов дел НАБУ Розенблата и Мартыненко в Администрацию Президента.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность