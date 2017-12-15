«Кто-то в заднем проходе, кто-то в переднем», - нардеп Розенблат рассказал, где носит электронный браслет

Народный депутат Борислав Розенблат заявил, что носит электронный браслет «там, где все».

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Так, корреспондент спросил у народного депутата, носит ли тот электронный браслет.

- Да, ношу, - ответил депутат.

- А где вы носите?

- Там, где все. Кто-то в заднем проходе, кто-то в переднем проходе, - ответил Розенблат.

Розенблат является фигурантом так называемого «янтарного дела». В его действиях силовики видят признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму в 280 тысяч долларов. Розенблата подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании-нерезидента. Борислав Розенблат эти обвинения отвергает.

Розенблат розказав, де носить електронний браслет.

Вибачте...

PS: Хто ще ходить до АП і з якого приводу? Дивіться тут: https://t.co/xoqArbf0YG#Схеми pic.twitter.com/zsWJgMTFU6 — Схеми (@cxemu) 14 декабря 2017 г.

Недавно суд отменил обязательства народного депутата Борислава Розенблата не выезжать за пределы Киева и Житомира. При этом суд продлил его обязательства носить электронный браслет до 11 февраля 2018 года.

Напомним, что ранее журналисты зафиксировали визиты фигурантов дел НАБУ Розенблата и Мартыненко в Администрацию Президента.