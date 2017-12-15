В центре Николаева неизвестные подожгли автомобиль «Mercedes»

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В Николаеве днем 15 декабря двое неизвестных подожгли кроссовер «Mercedes», припаркованный возле дома по адресу Соборная, 13.

По словам очевидцев, двое поджигателей облили капот автомобиля горючей жидкостью и подожгли ее. После этого злоумышленники скрылись в близлежащем дворе дома.

Очевидцы случившегося погасили горящую машину тремя огнетушителями. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели. «Mercedes» в результате поджога получил механические повреждения, также огонь зацепил и стоящие рядом автомобили.

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Вадим Богданов

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