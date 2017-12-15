Полиция объявила в розыск бизнесмена Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП

Национальная полиция Украины объявила в розыск бизнесмена Петра Дыминского, владельца автомобиля - виновника смертельного ДТП во Львовской области.

Информация об объявлении его в розыск размещена на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе «Лица, скрывающиеся от органов власти».

Согласно информации в карточке раздела, Дыминский исчез 11 декабря 2017 года, и полиция разыскивает его за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Напомним, что Как известно, 18 августа автомобиль владельца ФК «Карпаты» Петра Дыминского стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя женщина. Тогда вину в наезде на ее взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины. 30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского не был за рулем в момент аварии. 9 декабря мать погибшей в результате ДТП Мария Трила заявила о полном возмещении убытков в результате ДТП и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в «Facebook» написала, что суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и дал разрешение на задержание Дыминского и доставку его в суд для избрания меры пресечения – содержания под стражей.