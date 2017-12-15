Экс-мэра Торецка, который тесно сотрудничал с «ДНР» и блокировал технику ВСУ, выпустили из СИЗО

Славянский горрайонный суд освободил из-под стражи бывшего мэра Торецка Владимира Слепцова, которого обвиняли в сепаратизме.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала координатор группы «Медийная инициатива за права человека» Ольга Решетилова.

Слепцова, который до августа 2016 руководил прифронтовым городом, выпустили из Бахмутского СИЗО, поскольку его включили в списки на обмен пленными.

«Украина очень долго ждала обмена, и конечно, сейчас, когда он активно готовится, мы закрываем глаза на то, как все происходит, без судебных приговоров, через пень-колоду — черт с ним. Только бы успешно прошел обмен. Держим кулачки, дуем на холодное и прикусывает язык. Но я не могу поставить несколько вопросов по Слепцову», — пишет волонтер.

Решетилову удивляет, как мэр, который не только организовывал референдум за независимость Донбасса, но и в 2015-2016 годах организовывал блокировки техники ВСУ, попал в списки на обмен.

«Потому что СБУ от нас тщательно эти списки скрывала? Или он там появился недавно и под шумок обмена? Например, после того, как его покровитель нардеп Шкиряк с кем-то об этом договорился?», — считает она.

Волонтера интересует, почему судебный процесс над Слепцовым был закрыт. Она утверждает, что экс-мэр продолжает сотрудничать с бывшим главой Донецкой ОГА Андреем Шишацким, который, по ее данным, также причастен к референдуму.

Также, пишет Решетилова, Слепцов имеет связи как с нынешними правоохранителями, так и с местными бизнесменами.

«Как так случилось, что такой близкий соратник боевиков «ДНР» два года после начала войны продолжал руководить городом? Кто за это ответит? И кто теперь гарантирует, что Слепцов не захочет вернуться в Торецкое со своими друзьями?», — пишет она.

Напомним, в Одессе суды начали освобождать из-под стражи фигурантов дел о сепаратизме.