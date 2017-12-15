В России суд приговорил к 8 годам тюрьмы экс-министра экономики, обвиняемого во взятке в $2 миллиона

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима.

Такое решение вынесла судья Лариса Семенова, пишет РБК.

Улюкаева также приговорили к штрафу в однократном размере взятки.

Гособвинению удалось доказать виновность Улюкаева в получении взятки в $2 миллиона от главы «Роснефти» Игоря Сечина, сочла судья. Ранее прокурор Борис Непорожный запрашивал для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и штраф в пятикратном размере взятки - 500 миллионов рублей.

Перед объявлением наказания судья также заявила, что признаков подстрекательства или «каких-либо провокационных действий» в поведении Сечина и оперативников «не усматривается». На оглашение приговора у Семеновой ушло более двух часов.

Суд не согласился с доводами защиты об «искусственном создании сотрудниками ФСБ картины преступления» и о том, что Улюкаев в момент получения сумки с деньгами не вполне понимал происходящее, заявила Семенова. Признаков провокации или ложного доноса в действиях Сечина суд также не нашел.

Главным свидетелем на процессе должен был быть Сечин, однако он несколько раз не явился на заседания по повестке. Оглашать его письменные показания судья не стала. В основу обвинительного приговора легли показания генерала ФСБ Олега Феоктистова, который курировал оперативную разработку Улюкаева и лично присутствовал в офисе «Роснефти» 14 ноября 2016 года, в день передачи меченых денег министру.

Напомним, Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после получения сумки с $2 миллионов от главы «Роснефти» Игоря Сечина в офисе компании на Софийской набережной. По версии обвинения, Улюкаев, занимавший тогда пост главы Минэкономразвития, требовал взятку в качестве благодарности за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» доли компании «Башнефть», принадлежащей государству (50,8%).

Улюкаев свою вину не признал и в своем последнем слове заявил, что виновен только в том, что «слишком часто шел на компромиссы», когда «крутился в бюрократическом хороводе».