«Прокуратура своевременно не обратились в суд»: в Никополе из-под стражи освободили обвиняемых в двойном убийстве

Никопольский городской суд Днепропетровской области не продлил срок содержания под стражей для Романа Жмурко и Дениса Подоляка, обвиняемых в двойном убийстве.

Об этом сообщает «Громадське».

Так, в феврале 2016 года в Никополе злоумышленники на двух автомобилях «Хонда» и «ВАЗ» заблокировали автомобиль «Джили», в салоне которого находились двое местных жителей - 25 и 30 лет. Нападавшие из автомата Калашникова осуществили очередь выстрелов по водителю и пассажиру автомобиля, в результате чего те скончались на месте, а нападавшие скрылись с места преступления.

В уголовном деле о двойном убийстве были задержаны трое человек, однако в результате после взрыва 30 ноября в Никопольском суде, один из обвиняемых Сергей Вороновский - погиб, двое были госпитализированы. Последний раз срок содержания под стражей продолжали 5-го октября по 3 декабря.

Последнее заседание по делу состоялось 30 ноября, но в постановлении суда за 1 декабря не говорится о продлении срока содержания под стражей обвиняемых, им только приставили охрану. Об этом говорится в постановлениях суда, опубликованных в открытом доступе.

«Применить меры безопасности к обвиняемым - обеспечить их личную охрану в КЗ «Никопольский городская больница №1 ДОР на время пребывания в больнице», - говорится в тексте постановления.

О том, что обвиняемые пока фактически свободны, «Громадському» подтвердила пресс-секретарь полиции Днепровской области Анна Старжевская.

«Да, это действительно правда. Однако их пока охраняет полиция», - отметила она.

В суде этот инцидент не комментируют, однако, юрист Ростислав Кравец отметил, что фактически преступники теперь свободны из-за того, что прокуратура своевременно не обратилась в суд.

«Фактически это может означать, что органы прокуратуры своевременно не обратились в суд, соответствующих органов, о продлении этих обязательств, возложенных на лиц совершенных преступлений: либо меры или обязанность не отлучаться, не общаться со свидетелями... Продолжить их уже нет возможности», - сказал Кравец.

Также, по словам главного врача Никопольской больницы Елены Соломахи оба обвиняемых находятся в тяжелом состоянии.