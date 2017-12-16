СБУ в районе проведения АТО задержала участников наркогруппировки

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой в районе проведения антитеррористической операции задержали участников организованной наркогруппировки, в состав которого входили также работники Нацполиции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что наркобизнес организовали местные криминальные авторитеты под «крышеванием» работников полиции. Наркодельцы реализовывали наркотические и психотропные вещества жителям нескольких районов Донетчины.

«При обысках по местам работы и жительства фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли более тысячи таблеток синтетических наркотиков и почти два килограмма марихуаны, пять тысяч долларов, нелегальное оружие, патроны и боеприпасы к нему, банковские карточки, на которые поступали деньги за реализованные наркотики», - сообщает СБУ.

Также сообщается, что при задержании один из злоумышленников, руководитель подразделения полиции, стрелял из охотничьего ружья в оперативников спецслужбы.

В рамках уголовных производств, открытых по ст. 307 и ст. 345 Уголовного кодекса Украины, четырех участников группировки задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что