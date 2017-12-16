В Ровно полиция разыскивает педофила, жертвами которого за пять минут стали две девочки

В Ровно полиция разыскивает мужчину, который 14 декабря вечером в подъездах многоэтажек совершил развратные действия в отношении двух девочек.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

«Полицейские установили, что в 17:35 девятилетняя девочка вместе со своим пятилетним братом возвращались домой. На первом этаже подъезда дома, где проживает семья, неизвестный догнал их. По словам детей, мужчина подошел сзади и, придерживая девочку рукой, совершил в отношении нее распутные действия. Примерно через минуту незнакомец убежал и в 17:40 ч в соседнем доме совершил развращение в отношении семилетней девочки», – сказано в сообщении.

Сейчас полицейские разыскивает педофила, начато досудебное расследование по факту растления несовершеннолетних.

Напомним, в Польше по подозрению в педофилии задержали политтехнолога, который работал на Садового.