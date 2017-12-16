В Одессе полиция задержала и выдворила из страны «вора в законе» по прозвищу Коба

Одесские правоохранители выдворили из Украины «вора в законе» по прозвищу Коба.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как утверждают правоохранители, криминальный авторитет был задержан по прибытию в Одессу и выдворен из территории Украины.

«Оперативным подразделением совместно с бойцами спецподразделения и работниками ГМС был задержан ранее судимый выходец из кавказского региона по прозвищу «Коба», который, по оперативной информации, приехал в Одессу для координации действий «барсеточников» и квартирных воров. Полицейскими, работниками ГТС и пограничниками так называемый «вор в законе» был выдворен за пределы Украины», - говорится в сообщении.

При этом в полиции не уточняют, откуда именно прибыл "Коба" и в какую страну выдворен.

Напомним, в Киеве задержали «вора в законе», который «крышевал» угонщиков в Николаеве.