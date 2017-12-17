В Канаде в подвале собственного дома обнаружили мертвыми миллиардера и его жену

В Торонто в своем доме найдены мертвыми глава фармацевтической компании Apotex миллиардер Барри Шерман и его жена Хани.

Об этом сообщает CBC.

Бизнесмену было 75 лет, его жене — 70.

Местная полиция не назвала имена умерших. Однако представитель Apotex подтвердил смерть Шерманов, заявив, что в компании «глубоко шокированы и расстроены этой новостью».

Деталей случившегося пока нет. По данным The Globe and Mail, тела супругов нашел в подвале дома агент по недвижимости — незадолго до смерти Шерманы выставили свой дом на продажу.

В полиции заявили, что есть основания считать их смерть «подозрительной», однако, по данным СМИ, полицейские не занимаются поиском подозреваемых. По имеющимся данным, полиция также не нашла следов взлома.

Соболезнования близким Шерманов выразили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр здравоохранения Эрик Хоскинс.

Как известно, Барри Шерман основал компанию Apotex в 1974 году.

Журнал Forbes оценивал его состояние в три миллиарда долларов; он занимал 12-е место в списке канадских миллиардеров. Шерманы были известны как благотворители, у них было четверо детей.