«Ничего не делал, подделывал документы»: В николаевском суде депутаты ОТГ рассказали, за что сняли председателя

Во вторник, 19 декабря, депутаты Михайловской объединенной территориальной громады дали показания относительно действий уже бывшего председателя ОТГ Владимира Чечуя и пояснили, почему сняли его с должности.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 10 из 14 депутатов Михайловского сельского совета на сессии 7 сентября проголосовали о прекращении работы главы сельсовета Владимира Чечую из-за неудовлетворительной работы. Чечуй не согласился с таким решением депутатского корпуса и подал в суд иск о признании незаконным и отмене решения депутатов сельсовета, восстановлении в должности и взыскании зарплаты за время прогула.

В ходе судебного заседания 19 декабря в качестве свидетелей свои показания дали шестеро депутат сельсовета. Большинство свидетелей раскритиковало работу Владимира Чечуя, отметив, что в течение девяти месяцев на должности он сделал в разы меньше, чем сделали депутаты после того, как отстранили.

Владимир Чечуй и его адвокат Судья Николай Войнаровский Представитель Михайловского сельского совета

Депутат Валентина Чечуй, которая является супругой отправленного в отставку главы сельсовета, рассказала, что не присутствовала в тот день на заседании. Ввиду этого она не смогла рассказать подробностей голосования об отставке главы сельсовета. Она только рассказала, что не видела вопроса о прекращении полномочий сельского главы в ранее сформированной повестке дня сессии. Также она добавила, что после снятия Чечуя с должности также написала заявление о сложении полномочий главы депутатской комиссии по вопросам образования.

В то же время, депутат сельсовета Людмила Квасницкая пояснила, что два вопроса относительно негативной работы и прекращения полномочий Владимира Чечуя, а также проведения аудита в органа местного самоуправления предложил рассмотреть депутат Тарас Кос. После этого Чечуй вышел с помещение и огласил перерыв.

– Перерыв не предусматривался во время работы сессии. Он вышел и буквально через минут десять заходит и угрожает депутатам, что отказывается вести сессию… Дословно он сказал: «Зачинщики быстро в облгосадминистрацию». Я лично возмутилась, я не поняла, почему Владимир Васильевич взял на себя полномочия, которые ему не принадлежат, чтобы решать за облгосадминистрацию кого вызывать, кого наказывать, кого помиловать, – сказала депутат.

Она также обрушилась с критикой Чечуя. Квасницкая также возмутилась, что Чечуй отказался вести сессию, а вслед за ним подобным образом поступила и секретарь, лишив депутатов принимать решения. Поэтому она предложила на эти должности другие кандидатуры для продолжения сессии, и они были поддержаны депутатами.

Также, по ее словам, Чечуй на должности пытался разъединить громаду и даже проводил собрание по этому поводу в селе Кринички, которое входит в состав ОТГ. Кроме того она возмутилась, что Владимир Чечуй незаконно отдал пастбища для скота местного населения под размещение на этой территории солнечных панелей, не реагировал относительно жалоб населения по поводу засохших ставков, отсутствующего освещения на улицах и другие.

Кроме того, Квасницкая рассказала, что Чечуй занимался подделкой документов, что стало поводом обращения депутатского корпуса к правоохранителям.

– Сельским советом принималось решение за предложением бюджетной комиссии о том, что нужно было решить в первую очередь. В протоколе сессии в марте было написано, что мы решили выделить средства на капитальный ремонт в Криничанском доме культуре – мы за это не голосовали. Также ремонт Криничанского дошкольного учебного заведения «Василек» – мы за это не голосовали. Ремонт ограждения Криничанского дошкольного учебного заведения «Василек» - тут хочу сказать, что спросила Владимира Васильевича о поставленном заборчике в детском саду, и он мне сказал, что это спонсорская помощь, а тут оказалось, что выделялись средства с бюджета сельского совета, за которые мы не голосовали, – отметила депутат.

Валерия Маркина посетовала, что Владимир Чечуй не прислушивался к жителям общины и не решения принятые на сессии не выполнялись, а самого главу сельсовета она редко видела на рабочем месте.

Кроме того она возмутилась как долгое время не могли сделать освещение в населенных пунктах ОТГ. Она считает, что цены за проекты были значительно завышены, и сейчас все работы были сделаны с меньшими затратами и за более короткие сроки.

Наталья Мальована в свою очередь также рассказала, что на территории объединенной территориальной громады с подачи Чечуя если и делалось что-то, то это не решало первоочередные проблемы. В качестве примера она привела выделение денег на капремонт дома культуры вместо ремонта фельдшерского пункта, отметив, что депутаты и вовсе не голосовали за это решение.

В свою очередь Наталья Чех, которая в то время была секретарем сельсовета, назвала же сессию вовсе незаконной. Она рассказала, что на внеплановой сессии 7 ноября депутаты должны были рассмотреть вопрос о принятии плана социально-экономического развития и порядок вопросов был сформирован заранее, а вот вопросы о прекращении полномочий Чечуя и проведения аудита ОТГ не рассматривался депутатскими комиссиями. После решения депутатов голосовать за отставку Владимира Чечуя она также приняла решение написать заявление об увольнении.

Еще один депутат Владимир Гандзий также возмутился, что Чечуй за время на должности главы ОТГ не смог ничего элементарного сделать в селе, где он проживает, хотя на это даже не нужно было денег. Он рассказал, что не единожды просил сельского голову пустить воду в водопровод, но тот этого не делал под всякими предлогами. После ухода Чечуя, по словам Гандзия, в селе нормально наладили работу водопровода.

После того, как в суде заслушали этих свидетелей, судья Николай Войнаровский объявил перерыв до 26 декабря. На следующем заседании суд продолжить допрашивать свидетелей из депутатского корпуса Михайловской ОТГ.