Полиция расследует инцидент, когда жена нардепа Бриченко угрожала журналистке – начато уголовное производство

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Полиция начала уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности николаевской журналистки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что 17 декабря жена народного депутата от фракции «Народный фронт» Игоря Бриченко Светлана выгнала журналистку Алену Нефедову со встречи кандидата в головы Широковской ОТГ Сергея Пересунько с жителями Снигиревского района. При этом один из присутствующих в зале мужчин, вероятно товарищ Светланы Бриченко, угрожал журналистке сломать фотоаппарат. 

«Сегодня в полицию обратилась журналистка интернет-издания «Мой город» с заявлением, что 17 декабря в селе Новопетровка Снигиревского района, в помещении кафе, где проходила встреча кандидата в главы объединенной территориальной громады с избирателями, во время фотофиксации владелица заведения начала словесно выгонять ее (журналистку) и угрожать повредить технику», - сообщили в полиции.

Уголовное производство начато по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины («Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов»), которая предусматривает наказание от штрафа до ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до трех лет.

Вадим Богданов

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