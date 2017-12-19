Полиция расследует инцидент, когда жена нардепа Бриченко угрожала журналистке – начато уголовное производство

Полиция начала уголовное производство по факту препятствования профессиональной деятельности николаевской журналистки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что 17 декабря жена народного депутата от фракции «Народный фронт» Игоря Бриченко Светлана выгнала журналистку Алену Нефедову со встречи кандидата в головы Широковской ОТГ Сергея Пересунько с жителями Снигиревского района. При этом один из присутствующих в зале мужчин, вероятно товарищ Светланы Бриченко, угрожал журналистке сломать фотоаппарат.

«Сегодня в полицию обратилась журналистка интернет-издания «Мой город» с заявлением, что 17 декабря в селе Новопетровка Снигиревского района, в помещении кафе, где проходила встреча кандидата в главы объединенной территориальной громады с избирателями, во время фотофиксации владелица заведения начала словесно выгонять ее (журналистку) и угрожать повредить технику», - сообщили в полиции.

Уголовное производство начато по части 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины («Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов»), которая предусматривает наказание от штрафа до ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до трех лет.