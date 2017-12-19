Николаевские полицейские задержали автовора

В воскресенье, 17 декабря у жителя Николаева угнали автомобиль «ВАЗ-2101», вскоре полицейские разыскали и задержали угонщика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Так, в сообщении говорится, что в Центральный отдел полиции в Николаевской области обратился 36-летний местный житель, который сообщил, что около 15:00 неизвестные похитили его автомобиль «ВАЗ-2101», который был припаркован по улице Фалеевской.

«В салоне авто находились кожаный портфель, нетбук и два портативных зарядных устройства заявителя», - сообщает пресс-служба полиции.

Получив приметы похищенного транспортного средства, полицейские отправились на его поиски. Правоохранители неподалеку заметили угнанный автомобиль и начали подавать звуковые и световые сигналы для его остановки, однако вор не реагировал, а наоборот прибавил скорость. Отмечается, что далеко убежать ему не удалось - полицейские догнали злоумышленника и задержали. Автовором оказался 57-летний николаевец.

«Как выяснилось, в тот день внимание вора привлекло транспортное средство, которое находилось без присмотра, поэтому, сев в салон авто, мужчина увидел, что там еще есть личные вещи потерпевшего. Вор сначала завез их к себе домой, а потом планировал поехать дальше покататься, но на его пути встретились полицейские», - говорится в сообщении.

Следователями Центрального отдела полиции начато уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.289 УК Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), предусматривающей наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет, и ч.1 ст. 185 УК Украины («Кража»), что наказывается до трех лет лишения свободы.

На данный момент согласовывается вопрос с местной прокуратурой по уведомлению мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области задержали двух николаевских угонщиков, уже успевших продать похищенный автомобиль.