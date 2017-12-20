Титова в суде будет защищать адвокат, который ранее отправил за решетку Луценко

Александр Дульский и Сергей Войченко Михаила Титова, которого прокуратура подозревает в организации ОПГ, в суде будут защищать еще двое адвокатов ­– Сергей Войченко и Александр Дульский.

По информации «Преступности.НЕТ», они уже на ближайшем судебном заседании преступят к защите интересов Титова совместно с нынешними адвокатами Василием Калаяновым и Руслана Танабашом.

Сергей Войченко и Александр Дульский являются основателями киевского адвокатского объединения «Войченко и Дульский» и имеет значительный юридический опыт, а также выстраивали защиту в многих резонансных производствах.

Сергей Войченко стал известным еще до перехода в адвокатскую деятельность. Будучи следователем Генеральной прокуратуры Войченко вел уголовное дело относительно Юрия Луценко. Как известно, 7 февраля 2012 года Печерский районный суд Киева признал Луценко виновным в совершении ряда должностных преступлений и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

В 2011 года он работал прокурором отдела надзора за соблюдением законов при производстве предварительного следствия управления надзора за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия Главного управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Украины. С 10 ноября 2011 работал первым заместителем прокурора города Ивано-Франковска.

В 2013 году он получил получил свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью, которой и занимается по сей день

Также Сергей Войченко и его коллега Александр Дульский представляли в судах защиту подозреваемых в убийстве Олеся Бузины, в производствах относительно высокопоставленных чиновников фискальных органов, руководителей крупных госпредприятий, финучреждений и так далее.

Напомним, что Михаила Титова, известного как «Мультик», прокуратура считает криминальным авторитетом и главарем ОПГ. Его подозревают в организации вымогательства чужого имущества, совершенного организованной группой. Речь идет о ситуации с рынком «Торг-Сервис».

Напомним, что в мае 2016 года в Николаеве возник конфликт вокруг рынка ООО «Рынок-Торг-Сервис». Конфликт начался между учредителями рынка Анатолием Мазуром и Александром Богомоловым. Последний претендовал на то, чтобы получить полный контроль над рынком.

По словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» за два месяца с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.