Опубликовано видео попытки ограбления ювелирного магазина в Николаеве

Николаевские предприниматели, которые пострадали от нападения банды налетчиков на ювелирные магазины показали видео попытки ограбления одной из точек продажи драгоценностей.

Видео было обнародовано в статье, опубликованной на «Преступности.НЕТ».

- 24 числа происходит попытка кражи на Третьей в магазине «Оникс». 24 числа они вызывают полицию, которая приезжает со словами: «А зачем вы нас вызывали, если у вас ничего не украли?» В этот же день они скидывают видео, где прекрасно, как в зеркало, люди смотрят в камеру, где видны их лица, где видно все. Хозяева «Оникса» скидывают все это видео, там видны машины, видны лица. «BMW» там не было, там было «Audi». То есть ребята не постоянно ездят на «BMW», они едят не на одной машине. Часть ограблений, как в Винницкой области, была на «Audi». Это первоначально. Видимо, когда они начинали, у них была эта «Audi». На шестой или седьмой краже в Винницкой области появляется «BMW», - рассказывает в интервью одна из пострадавших предпринимателей.

При этом она высказала возмущение тем, что полиция не предоставила полученное видео тем, кто мог пострадать от налетчиков.

- Тут полиции «Оникс» дает съемку, где четко видна попытка нападения, где они знают, что это не первый случай, что ребята гастролируют, что говорить о том, что они приехали, «бахнули» и уехали, не приходится. Они отметились не по одному разу. Вот они взяли и сидят с этой флешкой. То есть с той информацией, которую они получили 24-го числа, за 10 дней что они сделали? Ровным счетом ничего. Как они говорят: «Это секретная информация, чтоб вы их не спугнули». Хорошо. У нас у всех стоят охранные фирмы, которым та же полиция дает ориентировки. Почему ни у одной охранной фирмы нет этих ориентировок? УДСО это их подразделение. Они же доверяют своим людям. Ладно, они не дали нам. Тогда конечно встает вопрос: а как вы их ловить будете? Никак, - высказала свое мнение предприниматель.

Напомним, что последнее время в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной форме распознавательные знаки Нацполиции.

Похожее разбойное нападение на ювелирный магазин произошло 29 августа в Вознесенске.

Также, 9 сентября, во время визита Порошенко и Гройсмана в Винницу, вооруженные автоматами и в балаклавах мужчины ограбили три ювелирных магазина, а в Кривом роге подобный инцидент произошел 31 июля. Во всех случаях преступники передвигались на черном автомобиле «BMW Х5».

8 сентября в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время пока охрана спала.

Также 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5».

8 сентября в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время, пока охрана спала.

А 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5».