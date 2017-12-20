Саакашвили призвал Порошенко добровольно уйти в отставку, чтобы «рассчитывать на смягчение наказания и помилование»

Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили обратился к Президенту Петру Порошенко с призывом добровольно сложить полномочия и если он так поступит, то «может рассчитывать на смягчение наказания и помилование».

Соответствующее видеообращение и открытое письмо Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook.

«В прошлом письме я предлагал Вам вместе искать пути решения конфликта. Но вместо этого Вы опубликовали мою личную записку к Вам. Я не против. В ней нет ничего такого, чтобы я хотел скрыть. Но тем самым Вы показали, что у Вас нет чести», - написал Саакашвили.

Далее политик обвинил власти в провокации возле Октябрьского дворца и признал, что «попался на эту провокацию» и будет нести за нее политическую ответственность.

«Ваша провокация оказалась очень простой. Кто-то из Вашего окружения дезинформировал моих соратников, что в Октябрьском дворце нам предоставили несколько комнат для создания координационного штаба для освобождения добровольцев-участников АТО, задержанных во время протестов у парламента. Я позвал людей идти в наш штаб. Не штурмовать, не что-то ломать или драться. Когда я увидел, что в Октябрьском нас ждут силовики, я приложил все усилия, чтобы не допустить столкновений. А Вы надеялись, что они будут: как выяснилось потом, Нацгвардия была у дворца еще за час до начала нашего митинга», - отметил политик.

В итоге Саакашвили призвал Порошенко добровольно подать в отставку.

«Ваша добровольная отставка - это почти последний шанс преодолеть политический кризис, иначе будет только углубляться. Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование. Часть Ваших преданных соратников в неформальных беседах говорят, что Вы давно потеряли чувство реальности. Сейчас они ждут момента, когда начинать спасать себя, многие ищут запасные аэродромы. Я надеюсь, что если не политическая мудрость, то хотя бы человеческое чувство безопасности подкажут Вам правильное решение. Это решение спасет не только Вас, но и очень многих людей, чья судьба неразрывно связана с Украиной», - говорится в обращении Саакашвили к Порошенко.

Как известно, во вторник, 5 декабря, в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.

Позже Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте.