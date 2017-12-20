В Черновицкой области поймали на взятке прокурора

В Кицмане Черновицкой области задержали на взятке 3 тыс. долларов местного прокурора.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"Прокурор Кицманской местной прокуратуры Черновицкой области по предварительному сговору с местным жителем потребовал от обвиняемого в уголовном производстве предоставить неправомерную выгоду в размере 3 тыс. долларов США за содействие в решении вопроса о назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы", - сказано в сообщении.

После передачи денег прокурора и посредника задержали следователи Генеральной инспекции ГПУ совместно с сотрудниками военной прокуратуры Черновицкого гарнизона и управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Напомним, ранее на Ровенщине при получении взятки задержали прокурора.