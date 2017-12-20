Полиция задержала подозреваемого в убийстве николаевца, тело которого нашли в квартире в Корабельном районе

В Николаеве полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Корабельном районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее сообщалось, что 11 декабря в полицию обратилась жительница Николаева с заявлением, что в своей квартире по улице Станиславского она обнаружила тело 64-летнего квартиранта. По данному факту начали расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

19 декабря оперативники Корабельного отдела полиции задержали 36-летнего подозреваемого – родственника владелицы квартиры, когда он вернулся домой за вещами. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за корыстное преступление.