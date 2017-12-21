В Первомайске решили выслать из страны трех иностранцев, занимавшихся торговлей орехами

В Первомайске провели рейд по выявлению иностранцев, нарушающих миграционное законодательство, в итоге трех человек вышлют из Украины.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

В рамках операции «Мигрант» рейд провели полиция и миграционная служба.

«Во время рейда обнаружили двух граждан Грузии возрастом 38 и 43 года и 33-летнего гражданина Армении, которые незаконно находились на территории Украины, превысив отведенный срок пребывания (90 суток). Мужчины занимались торговой деятельностью в сфере орехового бизнеса и не оформили должным образом продление срока пребывания на территории Украины», - сообщили в полиции.

На иностранцев оформили административные протоколы, наложили штрафы по 510 гривен каждому и принято решение об их принудительном выдворении с территории Украины. Кроме того, 38-летнему гражданину Грузии дополнительно запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.

Также полиция обнаружила два факта нарушения правил торговли местными жителями, относительно правонарушителей составлены два административных протокола.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине обнаружили 40 «нелегалов».