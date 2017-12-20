Трое бандитов проникли в дом николаевца и отобрали у него деньги

В Николаеве 20 декабря трое неизвестных грабителей проникли в дом жителя Ингульского района и отобрали у него деньги.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Вечером в полицию поступило сообщение от местного жителя, что в его дом проникли трое неизвестных, лица которых были закрыты масками. Угрожая оружием и нанеся телесные повреждения мужчине, нападавшие отобрали у него деньги и скрылись. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Сумма нанесенного ущерба устанавливается», - сообщили в полиции.

По данному факту начали уголовное производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»).

Напомним, что ранее двое неизвестных грабителей пробрались в дом николаевского предпринимателя - ему удалось спугнуть преступников выстрелом из ружья.