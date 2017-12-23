ФБР предотвратило теракт в Сан-Франциско – главную роль сыграл агент под прикрытием

В американском Сан-Франциско ФБР предотвратило теракт, который бывший морской пехотинец Эверитт Джеймсон планировал совершить в торгово-развлекательном центре на Рождество.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «CBS News».

Федеральное бюро расследований заявило о задержании водителя эвакуатора из Модесто, штат Калифорния Эверитта Джеймсона. Ранее покинул военную службу из-за проблем со здоровьем, а в последнее время работал водителем. По данным ФБР, Джеймсон публиковал в интернете посты радикального исламистского содержания и предлагал использовать его эвакуатор для «причинения вреда».

Задержать мужчину помог агент ФБР, который выдавал себя за представителя террористической организации Исламское государство. Именно c ним Джеймсон обсуждал все детали будущего теракта и утверждал, что готов умереть после его совершения. После задержания мужчины в его доме провели обыски. Там предположительно обнаружили винтовку, другое оружие и боеприпасы.

Также у него нашли записку, в которой Джеймсон объясняет мотивы своего поступка. Якобы он планировал теракт из-за признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. Во время спецоперации по задержанию он также сообщил, что поддерживает Исламское государство и «был бы счастлив, если бы теракт был совершен».

В случае осуждения Джеймсону грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет и штраф в размере $250 тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нью-Йорке произошел взрыв на автовокзале.