«Разборки между местной «Самообороной» и «Айдаром»: опубликовано видео штурма полицией автосаловна в Одессе

«Разбойное нападение» и штурм полицией автосалон Tverdovsky, которые произошли утром 22 декабря на Пересыпи в Одессе, оказалось стычка между участниками АТО — бывшими бойцами «Айдара» и активистами одной из одесских «Самооборон».

Об этом сообщает «Думская».

По информации издания, «айдаровцы» прибыли то ли для участия в какой-то массовой акции, то ли для ее срыва (по непроверенным данным, речь идет о «прокурорском Майдане»), а «Самооборона» решила им помешать, в результате чего и произошел конфликт.

«Самообороновцы давно искали этих айдаровцев, и сегодня они их нашли на Головатого, где бойцы снимали квартиру. Самообороновцев было больше. Айдаровцы отстреливались, ушли в автосалон, где забаррикадировались. Тогда самообороновцы вызвали полицию, сообщив о якобы имевшем место захвате заложников. Полицейский спецназ взял штурмом автосалон, задержал одного активиста. Второму удалось скрыться. Его повязали позже на квартире», — заявил источник издания.

По непроверенным данным, в перестрелке принимала участие «Самооборона Майдана», которая базируется на Канатной, 35. Задержанных айдаровцев, скорее всего, привлекут только к административной ответственности. Они уже на свободе.

Напомним, 22 декабря в Одессе спецназ полиции задержал бандита, который взял заложников и забаррикадировался в автосалоне.