«Оно мешало бизнесу»: николаевского предпринимателя обвинили в том, что он незаконно спилил дерево

В Николаеве по адресу улица Южная, 51 предприниматель незаконно спилил дерево.

Об этом сообщила николаевская активистка Марина Любченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, мужчина выкупивший, или взявший в аренду квартиру для офиса на первом этаже, спилил дерево, так как подумал, что оно «будет мешать его успешному бизнесу».

Кроме того, активистка сообщила, что жильцы дома сделали заявку на обследование деревьев. В результате чего получили акт, согласно которому трем деревьям нужно сделать санитарную обрезку крон. Однако неаварийное и здоровое дерево все же спилили.

«Но владельцу на акт наплевать, ему мешают деревья. Он звонит частнику, который приезжает и просто спиливает дерево», - написала Марина Любченко.

В свою очередь, жильцы дома не стали потакать нарушителю и вызвали полицию, которая, однако, решила не разбираться.

«Дальше - еще интереснее. Вызываем полицию, они заходят внутрь помещения, беседуют за закрытыми дверями и, выйдя, заявляют, что видели акт, в котором написано, что дерево подлежит удалению, и уезжают. Позже приезжает представитель Ингульской администрации, и владелец наконец-то показывает акт, в котором, как и раньше, написано про санитарную обрезку. Что делали и куда смотрели патрульные полицейские внутри помещения? Где они увидели разрешенный снос деревьев? Почему они не захотели заниматься делом незаконного сноса деревьев?» - интересуется активистка.

Также Марина Любченко сообщила, что «мастера» еще и намазали какой-то вонючей дрянью пенек, чтобы уже совсем извести дерево».

Напомним, ранее сообщалось, что Снигиревский районный суд обязал местного жителя возместить ущерб в размере 109 тысяч гривен, причиненный окружающей природной среде в результате незаконной вырубки деревьев.