«Крышуют все»: опубликовано расследование о браконьерстве на Кинбурнской косе

В Николаевской области, на Кинбурнской косе официально запрещены охота и рыбалка, но там распространилось браконьерство, которое «крышуют» сразу несколько ведомств.

Об этом сообщает в репортаже «Радио Свобода».

С одной стороны на косе не дают работать рыбному колхозу «Победа». Его работникам не разрешают ловить рыбу в заповедной зоне и рыбаки доведены до отчаяния. С другой стороны, на косе вынуждены заниматься браконьерством – местные жители готовы платить государству, но им опять же не дают работать. Управление экологии Николаевской ОГА не дает квоты на вылов местным рыбакам и те вынуждены работать незаконно.

- Простому человеку на берег не выйти, если только ты не под чьей-то «крышей», - говорит бывшая сотрудница национального парка «Белобережье Святослава» Елена. – «Крыша» национального парка, «крыша» полиции, «крыша» пограничников. Семь «крыш». В прошлом и этом году платили 70-75%, - говорит она.

Когда женщина начала лезть не в свои дела, ее сначала направили на другой обход (следить за лесом, а не за берегом), а потом уволили.

- У нас образовалась мафия. С разрешения национального парка здесь работало более 50 бригад по вылову креветки. Деньги от этого идут национальному парку, структурам, которые это прикрывали – полиция, пограничники, СБУ, - говорит бывший инспектор Михаил.

Кроме того, в лесах на Кинбурнской косе устраивают ловушки для диких животных, чтобы охотникам было проще их убивать и расстреливать как в тире.

Напомним, что ранее директор Нацпарка «Белобережье Святослава» заявил, что 99% баз отдыха на Кинбурнской косе нелегальные.