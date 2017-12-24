Четвертый день продления меры пресечения Титову в суде Мариуполя: с заседания бизнесмена увезла «скорая»

В Мариуполе Жовтневый районный суд 24 декабря продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении ареста Михаилу Титову – николаевскому «авторитетному бизнесмену», которого Генеральная прокуратура называет «смотрящим» и подозревает в создании ОПГ.

Об этом с места событий сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Предыдущие три дня судебного заседания ознаменовались действиями адвоката Титова Сергея Войченко, которые заявлял отводы судье и прокурору. 26 декабря истекает срок содержания Титова под стражей.

14.25 В больнице Титову сбили повышенное давление. Медики определили, что он пока не нуждается в госпитализации и конвой увез его обратно в суд.

13.00 Михаила Титова доставили в больницу для проведения обследования.

12.50 Титова вывели в автомобиль скорой помощи. Его повезут в медучреждение на обследование. Скорую сопровождает автозак с бойцами Нацгвардии и еще один легковой автомобиль с сиренами.

12.32 Михаила Титова завели в зал.

12.23 Судья Алексей Томилин, прокуроры и адвокаты зашли в зал. Сейчас они должны заслушать медиков и решить вопрос относительно возможности проведения заседания в связи с состоянием Михаила Титова. Сам Титов продолжает находится в конвойной комнате. 12.15 Медики осмотрели Титова. Врач вместе с начальником конвоя ушел к судье сообщить о состоянии Михаила Титова. Также врач сообщил адвокатам, что Титов нуждается в госпитализации.

Как отметили адвокаты, еще вчера просили суд дать их подзащитному время отдохнуть, когда ему стало плохо, но прокуратура настаивала на продолжении заседания. В результате, по их словам, за ночь состояние Титова ухудшилось.

12.06 Михаил Титов пожаловался на то, что с утра плохо себя чувствует. Ему вызвали скорую медицинскую помощь. Медики зашли в конвойную комнату.

11.50 Сотрудники конвоя начали утверждать, что их нельзя фиксировать на фото и видео, и заявили, что не будут заводить Титова, пока журналист не уйдет за угол здания суда. Адвокат Титова Сергей Войченко объяснил конвоирам, что они препятствуют журналистской деятельности и в присутствии адвоката они перестали говорить о запрете съемке. Титова все же завели из автозака в здание суда.

11.45 Несмотря на то, что судебное заседание было назначено на 10 часов утра, только сейчас Михаила Титова, под усиленной охраной, доставили в здание суда.

Представителей СМИ по прежнему не пускают в зал, где рассматривается производство в отношении Титова. Как известно, решение не допускать в зал судебного заседания было принято по ходатайству прокуратуры.

10.15 Жена Михаила Титова - Анна, на своей странице в Facebook опубликовала фото того, как прошел вчерашний день в суде Мариуполя.