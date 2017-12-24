На Николаевщине полицейские задержали мужчину, который обокрал своего односельчанина, угрожая ему топором

В субботу, 23 декабря, полиция задержала жителя Николаевщины, который, угрожая своему соседу топором, отобрал у него технику.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в полицию позвонил местный житель и сообщил, что его знакомый односельчанин, ударив его 52-летнего брата и угрожая топором, отобрал шесть мобильных телефонов, два планшета и электроинструмент. Братья проживают в разных домах, но в одном дворе. Сообщается, что накануне 32-летний злоумышленник приходил в гости к заявителю, а около четырех утра, когда возвращался домой, увидел на улице газовый баллон его брата. Решив, что он никому не нужен, мужчина начал тянуть его к выходу. Это увидел хозяин, потому попробовал помешать вынести свое имущество, но в ответ получил удар в лицо. Злоумышленник схватил топор, который находился около порога, и приказал домовладельцу зайти в дом и не выходить, пока тот сам не уйдет. Полазив по жилищу, нападающий вынес всю технику, которая имела хоть бы какую-то ценность, и ушел.

Рассказал обо всем брату потерпевший только на следующий день. Заявив о разбое в полицию, мужчины детально описали внешность злоумышленника. Отмечается, что мужчина раньше совершал имущественного преступления и на данный момент привлекается к уголовной ответственности за совершение кражи.

Сотрудники Николаевского районного отдела полиции на протяжении часа задержали нападающего, но оказалось, что перед этим он успел съездить в областной центр и продать там некоторую технику. То, что ему не удалось продать, злоумышленник выбросил. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение вещей пострадавшего и принимают меры для их возвращения.

«Следователями проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 3 в. 187 УК Украины («Разбой»), санкция которого предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества»,– говорится в сообщении.

Решается вопрос относительно сообщения мужчине о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Напомним, что в Николаеве 20 декабря трое неизвестных грабителей проникли в дом жителя Ингульского района и отобрали у него деньги.