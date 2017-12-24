ДТП на трассе Николаев-Ульяновка: двух пассажирок, нашедших «Renault Kangoo» через «BlaBlaCar», в тяжелом состоянии доставили в ЦРБ

В воскресенье, 24 декабря, на трассе Николаев-Ульяновка столкнулись автомобиль Renault Kangoo и седельный тягач «Вольво» с полуприцепом.

Об этом сообщает издание «Новости-Н».

Так, «Рено» ехал по трассе со стороны Новой Одессы в направлении Вознесенска. В районе села Белоусовка автомобиль занесло на скользкой дороге, он выехал на встречную полосу и врезался в седельный тягач «Вольво». После столкновения легковой автомобиль изменил траекторию движения и слетел в кювет.

«В результате ДТП пострадали две женщины - пассажиры автомобиля «Рено». Пострадавшие доставлены в Новоодесскую ЦРБ, состояние их расценивается как тяжелое, у обеих множественные переломы. Кроме того, у одной из женщин перелом позвоночника. Водителя «Рено» от серьезных травм спасли штатно сработавшие подушки безопасности. Водитель «Вольво» не пострадал», - сообщает издание.

Как отмечает издание, обе женщины оказались в «Рено» случайно, они воспользовались услугой Блаблакар (BlaBlaCar).