В Днепре полицейской подложили под дверь взрывное устройство: ее госпитализировали с осколочными ранениями по всему телу

В воскресенье, 24 декабря в Днепре прогремел взрыв в 9-этажке, в результате чего пострадала сотрудница полиции.

Об этом пишет Информатор.

По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Взрыв произошел, когда женщина утром заходила в свою квартиру, под дверью которой и находилось взрывное устройство. В результате женщина получила осколочные ранения по всему телу.

Кроме того, во всем подъезде вылетели окна, а также повредилось домашнее имущество в квартире пострадавшей. Самодельная взрывчатка была набита гвоздями и работала на открытие двери.

По данным полиции, взрыв произошел около 5:30 в квартире по ул.Данила Галицкого.

«В результате взрыва пострадала хозяйка квартиры — сотрудник полиции. Женщину с ожогами доставили в реанимацию больницы. Ее жизни ничего не угрожает», — сообщила агентству «Интерфакс-Украина» начальник коммуникации полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на Днепропетровщине из гранатомета обстреляли автомобиль с полицейскими