В Киеве бандиты ворвались в дом академика и украли 15 миллионов гривен

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В Киеве ограбили дом академика Национальной академии медицинских наук Украины. Нападение произошло в понедельник, 25 декабря, в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает «Обозреватель».

Так, около 22 часов в частный дом академика НАМН, директора одного из Национальных институтов (госучреждение. - ПН) проникли неизвестные в масках-балаклавах.

Они связали 68-летнего хозяина дома и его 66-летнюю супругу и, угрожая холодным оружием, потребовали отдать деньги.

Добычей преступников стала крупная сумма в гривне, евро и долларах США. Всего около 15 миллионов в гривневом эквиваленте. На все про все у бандитов ушло полчаса.

Напомним, под Киевом неизвестные забили до смерти главу «Киевоблэнерго».

Роман Свиридов

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