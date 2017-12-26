В Киеве бандиты ворвались в дом академика и украли 15 миллионов гривен

В Киеве ограбили дом академика Национальной академии медицинских наук Украины. Нападение произошло в понедельник, 25 декабря, в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщает «Обозреватель».
Так, около 22 часов в частный дом академика НАМН, директора одного из Национальных институтов (госучреждение. - ПН) проникли неизвестные в масках-балаклавах.
Они связали 68-летнего хозяина дома и его 66-летнюю супругу и, угрожая холодным оружием, потребовали отдать деньги.
Добычей преступников стала крупная сумма в гривне, евро и долларах США. Всего около 15 миллионов в гривневом эквиваленте. На все про все у бандитов ушло полчаса.
Напомним, под Киевом неизвестные забили до смерти главу «Киевоблэнерго».